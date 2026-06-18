El fiscal Marijuan pidió indagatoria para el hermano de Adorni por posible ”falseamiento” en declaraciones patrimoniales

Ante la Oficina Anticorrupción, el hermano del jefe de Gabinete tuvo que rectificar su declaración jurada en dos oportunidades porque las cifras no coincidían.

18 de Junio de 2026 11:31hs

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria del legislador bonaerense Francisco Adorni en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito y presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. El pedido de Marijuan se concentra en la segunda imputación: considera que hay elementos suficientes para sostener que Adorni falseó sus declaraciones patrimoniales. La última decisión corresponderá al juez Daniel Rafecas, quien debe evaluar si avala la citación.

La causa analiza los bienes y movimientos del período 2023-2026, lapso en el que Adorni ejerció previamente funciones en el Ministerio de Defensa antes de asumir como legislador. Ante la Oficina Anticorrupción, tuvo que rectificar su declaración jurada en dos oportunidades porque las cifras no coincidían. En la última rectificación disminuyó la valuación de una casa en City Bell, pasando de 67.500.000 a 52.600.000 pesos.

La imputación surgió tras una denuncia que alertó sobre un salto patrimonial: de 43.790.000 pesos en 2024 a 80.500.000 en 2025. Entre los movimientos que encendieron las dudas figura la anotación de una cancelación de un crédito hipotecario por 60 millones, operación que no guarda relación con la evolución del patrimonio declarada por el legislador.

Marijuan también investiga inconsistencias vinculadas a una supuesta herencia que Adorni y su familia atribuyen a su padre. En una rectificación anterior él incluyó una herencia valuada en 21 millones que no había declarado primero, un monto que los investigadores consideran sobredimensionado. El fiscal destaca además la experiencia profesional de Adorni en peritajes contables y revisiones de declaraciones juradas, y sostiene que, por ese motivo, resulta difícil aceptar que los errores hayan sido involuntarios.