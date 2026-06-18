ARCA intimó al contratista de la casa de Adorni a que justifique su patrimonio en no más de diez días

Además, ARCA pidió documentación sobre la adquisición de una camioneta valuada en $47 millones y un automóvil por $4 millones, los registros de venta de otros vehículos y el origen de los fondos utilizados para cambios de moneda en el mismo período.

18 de Junio de 2026 12:59hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó a Matías Tabar a justificar sus ingresos tras las declaraciones en las que admitió que la refacción de la casa que compró Manuel Adorni en el country Indio Cuá demandó USD 245.000 y que parte del pago se hizo "en efectivo" y "en dólares". El organismo fiscal exigió que Tabar explique, en un plazo máximo de diez días, su actividad económica, facturación y compras a proveedores correspondientes a 2024 y 2025, así como los detalles de la obra encargada por el vocero presidencial junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Además, ARCA pidió documentación sobre la adquisición de una camioneta valuada en $47 millones y un automóvil por $4 millones, los registros de venta de otros vehículos y el origen de los fondos utilizados para cambios de moneda en el mismo período. La intimación incluyó consultas sobre eventuales confirmaciones societarias que permitan reconstruir la composición patrimonial y los flujos financieros vinculados al contratista.

La medida se instrumentó después de que Tabar prestara declaración el 4 de mayo ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En esa audiencia los peritos comenzaron a analizar si los gastos declarados por el referente de La Libertad Avanza guardan relación con sus ingresos y de dónde provinieron los fondos que solventaron la remodelación.

En declaraciones públicas posteriores, Tabar reconoció que el presupuesto inicial era de USD 85.000 más USD 9.000 por la pileta, pero afirmó que el monto final ascendió a USD 245.000 y admitió pagos en efectivo sin respaldo documental. En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del funcionario, en el marco de la misma causa que busca reconstruir la evolución patrimonial y determinar posibles omisiones en las declaraciones juradas.