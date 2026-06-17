Mes del Cicloturismo en Córdoba: Una experiencia única

Durante todo junio Córdoba celebra el Mes del Cicloturismo con una gran variedad de propuestas. Ciclistas profesionales y amateurs podrán disfrutar de actividades especiales, encuentros, travesías y competencias en numerosas ciudades. “El cicloturismo representa una forma distinta de descubrir Córdoba, conectando el deporte, la naturaleza y las experiencias en cada rincón de la provincia” explicó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

17 de Junio de 2026 10:57hs

Por Ricardo Seronero

Cada año, Córdoba celebra el Mes del Cicloturismo en medio del privilegio de sus paisajes serranos, caminos rurales, circuitos junto a lagos y una agenda de eventos deportivos y recreativos. La propuesta, rica en actividades, incluye naturaleza, deporte y escapada.

Todo esto, en un marco de respeto al medioambiente, ya que –como asegura la ONU-, la bicicleta es un medio de transporte simple, asequible, limpio y ambientalmente sostenible, que contribuye a un aire más limpio y menos congestión. Pero eso no es todo, la Organización Mundial de la Salud también destaca al ciclismo al enfatizar que promueve beneficios para la salud.

Ante tantas cualidades, el crecimiento del cicloturismo en Córdoba no resulta extraño. Éste se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan combinar actividad física, contacto con la naturaleza y experiencias auténticas en los destinos que visitan.

Así lo expresó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, en el acto de apertura de la nueva edición del mes de cicloturismo realizado en La Cumbre: “El cicloturismo representa una forma distinta de descubrir Córdoba, conectando el deporte, la naturaleza y las experiencias en cada rincón de la provincia. Trabajamos junto a municipios y prestadores para seguir posicionando a Córdoba como un destino ideal para disfrutar durante todo el año”.

Cicloturismo para profesionales y amateurs

Para disfrutar del cicloturismo en Córdoba no hace falta ser un experto: desde recorridos de montaña hasta travesías por caminos rurales, senderos serranos y circuitos que bordean ríos, embalses y lagos, la provincia cuenta con alternativas tanto para ciclistas amateurs y como para los más experimentados.

Los distintos valles turísticos ofrecen experiencias para todos los niveles, permitiendo descubrir paisajes únicos, gastronomía regional y pueblos con identidad propia a través de la bicicleta.

En ese contexto, durante todo el mes de junio se desarrollan en la provincia actividades especiales, encuentros, travesías, competencias y propuestas recreativas en diferentes localidades cordobesas, generando movimiento turístico y promoviendo una modalidad sustentable para conocer el territorio.

Mes del Cicloturismo 2026 en Córdoba: actividades en toda la provincia

Villa María, La Cumbre, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Almafuerte, Jesús María, Embalse, Villa María, San Lorenzo, Villa Dolores, Villa Las Rosas, Villa Tulumba, Mina Clavero, Villa Giardino, Tanti, San Javier y Santa María de Punilla son sólo algunas de las ciudades cordobesas incluidas en el cronograma de actividades del Mes del Cicloturismo.

La agenda contiene travesías, encuentros, competencias y actividades recreativas en diferentes localidades cordobesas a lo largo de todo el mes. RallyBike en Villa Dolores; paseo en bici por la Reserva Tataupá en San Lorenzo; rincones naturales en bici en Jesús María; cicloturismo rural en Villa María; circuito familiar en Villa Las Rosas; travesía Puente de Quilpo en san Marcos Sierras y bici city tour en Mina Clavero son sólo algunas de las propuestas.

Para los interesados, el cronograma completo de actividades del Mes del Cicloturismo 2026 se encuentra el siguiente enlace: https://cordobaturismo.gov.ar/prensa/junio-cordoba-vuelve-a-pedalear-con-el-mes-del-cicloturismo/

Esta iniciativa en el mes de junio busca también seguir fortaleciendo la actividad turística durante la temporada baja, impulsando la llegada de visitantes y generando impacto económico en distintas regiones de la provincia.

Con caminos que atraviesan sierras, valles, ríos y localidades llenas de historia y cultura, Córdoba invita una vez más a descubrir sus paisajes pedaleando, y así disfrutar de una experiencia única que combina deporte, naturaleza y turismo.



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