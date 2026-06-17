Mancuso: "´Si Argentina no tiene problemas en la parte física, es serio candidato"

"Me gustó mucho la actuación de los dos volantes por afuera, Enzo Fernández y De Paul. Tal vez tenemos que corregir un poquito la defensa del lado derecho, por ahí sufrimos un poco. En lo único que vamos a tener que tener cuidado es en la parte física. El cuerpo técnico sigue con esa línea de que juega el que está mejor en cada momento: dejó a Julián y Otamendi en el banco. Es un cuerpo técnico que toma decisiones y eso genera una competencia interna tremenda", definió el ayudante de campo de la Selección en Sudáfrica 2010.

17 de Junio de 2026 11:12hs

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