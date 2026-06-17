La gastronomía neuquina brilló en Buenos Aires

Ahumados de trucha, quesos, conservas, chivos del norte neuquino y vinos patagónicos fueron protagonistas de la presentación de la temporada de invierno 2026 en Buenos Aires. Sebastián Caliva, integrante de la Ruta de la Gastronomía Neuquina; destacó la riqueza gastronómica que acompaña a los principales destinos turísticos y centros de esquí de la provincia. “La idea fue mostrar un poco la gastronomía y lo que pueden llegar a disfrutar en los distintos destinos de la provincia" sostuvo el chef.

17 de Junio de 2026 10:51hs

Por Ricardo Seronero

La nieve fue una de las grandes protagonistas del lanzamiento de la temporada de invierno 2026 de Neuquén en Buenos Aires. Sin embargo, entre montañas, centros de esquí y paisajes cordilleranos, hubo otro atractivo que despertó el interés de los asistentes: los sabores de la provincia.

En el espacio Rut Haus de la ciudad autónoma de Buenos Aires, cocineros neuquinos llevaron una muestra de la identidad gastronómica provincial para acompañar la presentación oficial de la temporada. Entre ellos estuvo Sebastián Caliva, chef del restaurante Aura del Hotel Tower de Neuquén e integrante de la Ruta de la Gastronomía Neuquina.

“La idea fue mostrar un poco la gastronomía y lo que pueden llegar a disfrutar en los distintos destinos de la provincia. Trajimos quesos, ahumados de trucha, aceites y otros productos regionales para que el público de Buenos Aires pudiera conocer y degustar parte de la identidad culinaria neuquina”, explicó.

La propuesta gastronómica reunió productos provenientes de distintos rincones de la provincia, reflejando la diversidad de paisajes y culturas que caracterizan al territorio neuquino.

“Trajimos varios ahumados de distintas zonas. Tenemos productos de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Pehuenia. También conservas, productos del norte neuquino, chivo en conserva, cazuelitas de chivo y peras asadas que combinamos con jabalí ahumado”, detalló Caliva.

Cada preparación buscó mostrar no sólo la calidad de las materias primas, sino también las historias y tradiciones que acompañan a quienes las producen. Desde los lagos cordilleranos que aportan truchas para los ahumados hasta las crianzas caprinas del norte neuquino, la gastronomía se presentó como una invitación a recorrer la provincia a través de los sentidos.

Para el chef, la cocina es una de las puertas de entrada más importantes para conocer un destino. “Esa es un poco la idea, mostrar los productos y con qué tipo de comidas se van a encontrar quienes visiten Neuquén. Ya sea para esquiar, hacer trekking o simplemente descansar, siempre van a poder disfrutar de una tabla de ahumados acompañada por un buen vino neuquino”, señaló.

La gastronomía forma parte de una oferta turística cada vez más consolidada y complementa la experiencia que ofrecen los destinos invernales de la provincia. Neuquén cuenta actualmente con la mayor superficie esquiable de la Argentina y una de las propuestas de nieve más diversas del país.

La provincia dispone de cuatro centros de esquí: Caviahue Ski Resort, Cerro Bayo, Chapelco Ski Resort y Lago Hermoso Ski Resort, además de los parques de nieve Batea Mahuida y Primeros Pinos. A ello se suman parques recreativos y espacios vinculados a las actividades invernales que amplían las opciones para visitantes de todas las edades.

En total, Neuquén ofrece 2.510 hectáreas esquiables, 99 pistas, 45 medios de elevación y capacidad para más de 31 mil esquiadores por hora. Destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia y Caviahue-Copahue concentran buena parte de la actividad invernal, aunque la temporada también impulsa el movimiento turístico en localidades como Aluminé, Junín de los Andes, Zapala, Andacollo, Chos Malal, Neuquén capital y Piedra del Águila.

En ese contexto, la Ruta de la Gastronomía Neuquina se consolida como un complemento fundamental para quienes llegan atraídos por la nieve. Porque después de una jornada de esquí, una caminata por los bosques o una excursión entre volcanes y lagos, la experiencia continúa alrededor de una mesa donde los sabores locales cuentan la historia de cada región.

Ahumados artesanales, quesos de producción local, carnes de chivo, conservas caseras y vinos patagónicos son parte de una oferta que transforma cada viaje en una experiencia completa. Una propuesta que, al igual que los paisajes neuquinos, invita a volver una y otra vez.



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