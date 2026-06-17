La faena vacuna alcanzó un récord histórico en el peso promedio de las reses durante mayo

Las cifras oficiales de faena y producción de mayo dejaron un dato destacado para la ganadería argentina: el peso promedio de las reses faenadas alcanzó los 239,6 kilos por animal, el valor más alto registrado en los últimos 40 años.

17 de Junio de 2026 09:00hs

El dato surge de una producción de 239.800 toneladas equivalente res con hueso y una faena cercana al millón de cabezas. De este modo, el sector logró un nuevo máximo histórico en el rendimiento de las carcasas, consolidando una tendencia que ya se venía observando en los últimos meses, según india un informe elaborado por el Rosgan.

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, el peso medio de faena se ubicó en 236,2 kilos por res, superando también los niveles alcanzados en años recientes. A modo de comparación, para igual período de 2022 el promedio rondaba los 230 kilos por animal.

Especialistas atribuyen este incremento al alargamiento de los ciclos de recría y engorde que comenzó a observarse desde la primavera pasada. Las mejores condiciones productivas y de mercado alentaron a los productores a extender la permanencia de los animales en los sistemas de producción, permitiendo alcanzar mayores pesos al momento de la faena.

y abre expectativas positivas respecto del potencial de generación de carne en un contexto de menor oferta de haciendaEl récord en el peso promedio de las reses refleja, además, una mejora en la eficiencia productiva de la cadena ganadera y mayor retención de animales.