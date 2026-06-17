Frenan el ajuste del Inmobiliario Rural en Buenos Aires

La Provincia mantendrá sin cambios la segunda cuota del tributo rural tras los reclamos de las entidades agropecuarias.

17 de Junio de 2026 12:39hs

El gobierno bonaerense resolvió mantener sin modificaciones el valor de la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario Rural, una decisión que representa un alivio para los productores en medio de un escenario económico complejo. La medida fue anunciada luego de una serie de encuentros con representantes de las principales entidades del agro, quienes habían expresado preocupación por el impacto de las subas previstas en la carga tributaria.

Durante las negociaciones, dirigentes de la Mesa de Enlace Bonaerense advirtieron sobre incrementos que consideraban excesivos y que, según señalaron, se veían agravados por la eliminación de descuentos que anteriormente reducían el monto final a pagar. Desde la administración provincial sostuvieron que los aumentos aplicados se mantuvieron dentro de los límites autorizados por la Legislatura, aunque finalmente optaron por congelar la próxima cuota como señal de acompañamiento al sector.

La decisión se suma a otras medidas adoptadas recientemente por la Provincia para respaldar la actividad agropecuaria. Entre ellas se destacan herramientas crediticias impulsadas a través del Banco Provincia, que destinan recursos para la compra de insumos, la siembra de trigo, la adquisición de maquinaria y el financiamiento de proyectos productivos. Los programas contemplan líneas específicas para pequeños y medianos productores, con plazos y condiciones orientadas a sostener la inversión en el campo.