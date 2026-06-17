El Sector Público tuvo un superávit de casi $ 500 mil millones en mayo, informó el Gobierno

En términos acumulados, el SPN muestra en los primeros cinco meses del año un superávit financiero equivalente a cerca del 0,2% del PIB, mientras que el superávit primario ronda el 0,7% del PIB, según datos del Ministerio de Economía.

17 de Junio de 2026 13:51hs

El Ministerio de Economía informó que en mayo el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $478.613 millones, resultado que combina un saldo primario positivo de $1,92 billones con pagos por intereses de deuda por $1,45 billones. En términos acumulados, el SPN muestra en los primeros cinco meses del año un superávit financiero equivalente a cerca del 0,2% del PIB, mientras que el superávit primario ronda el 0,7% del PIB.

Los recursos totales del mes sumaron $14.531.657 millones, un incremento interanual del 27,8%. El crecimiento de la recaudación tributaria fue del 30% interanual, impulsado en gran medida por Ganancias, que subió 72,5%. En contraste, los derechos de exportación continuaron en baja, con una caída del 17,4% interanual.

En materia de gastos, los primarios del SPN alcanzaron $12.607.290 millones, un aumento del 30,3% respecto al mismo mes del año anterior. Las prestaciones sociales totalizaron $8.381.418 millones (+33,2%) y las remuneraciones alcanzaron $1.618.197 millones (+26,9%). Las transferencias corrientes llegaron a $4.494.895,5 millones, y las efectuadas al sector público ascendieron a $1.077.370,3 millones, por el fuerte incremento en los fondos destinados a universidades.

Los subsidios económicos crecieron $784.178 millones (+6,8%), concentrados en energía ($523.417 millones) y transporte ($258.687 millones). El gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, un nivel similar al de abril. Además, en mayo se registró la transferencia de utilidades del Banco Central por los resultados de 2025, por $24.400.000 millones, que fueron destinados principalmente a reducir la deuda del Tesoro con la entidad.