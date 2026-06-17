El algodón argentino acaba de sumar una innovación que promete marcar un antes y un después para la actividad.

17 de Junio de 2026 11:52hs

Argentina presenta una innovación única: el algodón que desafía los límites de la genética. Se trata de Arandú INTA BGRR IMIcott, una nueva variedad desarrollada por el INTA en conjunto con una empresa privada, que fue presentada en una planta desmotadora de Avia Terai, en Chaco, y que incorpora una característica inédita: será la primera variedad de algodón resistente a herbicidas del grupo de las imidazolinonas que se cultivará en el país, sin antecedentes registrados a escala mundial.

El lanzamiento se enmarca en la estrategia denominada “El Nuevo Camino del Algodón”, una iniciativa que busca acelerar la llegada de innovaciones al sector mediante la articulación entre organismos públicos, empresas y actores de toda la cadena. El objetivo es ampliar la oferta genética disponible para los productores con materiales que aporten mayor productividad, calidad de fibra, sanidad y estabilidad frente a distintos escenarios productivos.