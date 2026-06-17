Caso Agostina Vega: una nueva testigo podría complicar a Soledad Andreani

En la jornada declararían Andreani y Osvaldo Fassetta; concluida esa etapa, se espera el levantamiento del secreto de sumario.

17 de Junio de 2026 13:26hs

La defensa del padre de Agostina Vega informó que presentará una nueva testigo en la causa por el femicidio, una persona cuyo aporte podría complicar la situación de Soledad Andreani, hasta ahora imputada únicamente por encubrimiento. La abogada Fernanda Alaniz sostuvo que la declaración, ya ofrecida, aportará elementos sobre las relaciones y el “manejo” del entorno de los detenidos y que hablará explícitamente del vínculo de Andreani con los involucrados.

Alaniz evitó revelar la identidad de la testigo, aunque aseguró que tras declarar hará públicas sus declaraciones. La letrada explicó además que en la jornada declararían Andreani y Osvaldo Fassetta; concluida esa etapa, se espera el levantamiento del secreto de sumario y una reunión entre las partes para evaluar los avances de la investigación.

Sobre la madre de la víctima, Melisa Herrera, la abogada dijo que la fiscalía “investiga a todos”, y señaló que al momento de la desaparición Agostina estaba bajo su cuidado. Añadió que existen inconsistencias en la secuencia de hechos previos a la denuncia y que han recibido numerosos datos sobre Herrera que aún no incorporaron al expediente para no perjudicar la memoria de la víctima.

Tras la indagatoria de Claudio Barrelier, en la que negó los cargos y se abstuvo de responder preguntas, la fiscalía elevó la calificación a homicidio triplemente calificado —por femicidio, criminis causae y premeditación—, hecho que podría derivar en prisión perpetua si se confirma en juicio. La investigación sostiene que Barrelier engañó, abusó y estranguló a Agostina, y que luego intentó hacer desaparecer el cuerpo; en ese marco se indaga ahora a otros sospechosos por su posible participación en el ocultamiento del crimen.