Carlos Melconian: "La historia dirá si esto es una transición histórica que debe ser complementada y continuada"

"La Argentina, desde el 10 de diciembre del 23, intenta entrar en algo más normal. Hay una dinámica de reconversión argentina que tienen una velocidad y una secuencia alternativas a las que se podían aplicar. Nunca para ir para atrás, y en el camino hay secuencia, instrumentalidad equivocada. Con Menem... creí que la reforma constitucional y la continuidad era un buen mecanismo para dar vuelta las cosas. Después me di cuenta de que puede estar 10 años y venir otro y cambiar las cosas igual", señaló el economista.

17 de Junio de 2026 10:02hs

Escuchar