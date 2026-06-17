¿Cábala futbolera? 3 de cada 10 argentinos usan la misma camiseta durante todo un torneo

No importa el calor o el frío, no se cambia, no se lava y está presente cada vez que el equipo sale a la cancha en un viaje para ver un partido de su equipo. Otro de los rituales es evitar a los amigos que consideran que traen mala suerte para ver los partidos. Además los que viajan a ver los partidos: gastan más de lo planificado, venden objetos personales para poder hacerlo y realizan escalas imposibles con tal de estar presentes en los estadios donde juega su equipo.

17 de Junio de 2026 10:55hs

Por Ricardo Seronero

La pasión futbolera argentina también se juega fuera de la cancha. Según un estudio de Booking.com, 3 de cada 10 argentinos usan la misma camiseta para ver todos los partidos como parte de sus cábalas futboleras cuando viajan para ver a su equipo. La tradición de repetir ropa, lugar, compañía o rituales antes de cada encuentro forma parte de una costumbre profundamente arraigada entre los hinchas.

De acuerdo con la Encuesta sobre Viajes Deportivos 2026 de Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones, 3 de cada 10 argentinos utiliza la misma camiseta durante todo el campeonato. No importa el frío, el calor, una mancha que pueda surgir o incluso la transpiración, la misma prenda elegida para el comienzo de la competencia se repite durante toda su duración.

“No sabés, justo hoy no puedo…”, “Viste que hace mucho frío, mirá si llueve…” Estas son algunas de las excusas que ponen los argentinos para evitar a aquellos amigos denominados “mufa” que traen mala suerte a la hora de ver los partidos. Es lo que admitió un 11% de los consultados. Aunque ninguno de los que contestó aseguró ser uno de ellos.

Los que viajan a ver los partidos

Para miles de viajeros apasionados por el deporte, asistir a un encuentro en vivo se transforma en una prioridad absoluta, capaz de modificar rutinas, reorganizar agendas y hasta llevarlos a tomar decisiones extremas con tal de no perderse la experiencia.

La pasión por el deporte es prioridad, ya que un 33% estaría dispuesto a resignar tiempo de estudio para asistir a partidos, mientras que un 37% buscaría alternativas laborales, como realizar tareas de manera remota, para combinar responsabilidades con la posibilidad de viajar.

No hay imposibles para llegar al destino, un 39% de la hinchada argentina afirma que no tiene inconvenientes en realizar varias conexiones aéreas o terrestres y también aseguran que resignarían confort durante el viaje con tal de llegar al evento deportivo.

El presupuesto también se vuelve flexible cuando la pasión entra en juego. Más de la mitad de los viajeros argentinos (52%) reconoce que haría un esfuerzo económico extra para poder ver los partidos en vivo. Para algunos, incluso, la creatividad financiera aparece como aliada: un 15% asegura que compartiría hospedaje, incluso con desconocidos, para reducir costos y concretar el viaje.

Y hay argentinos que reescriben el significado de la pasión e irían todavía más lejos. ¿Se vende el auto, la bici o la heladera? Un 13% está dispuesto a vender objetos personales o incluso familiares para poder asistir a un encuentro.

“Está claro que el fútbol despierta en los argentinos una pasión única, atravesada por cábalas, rituales, previas, reuniones con amigos y familiares, asados, picadas y mucho más. Y para quienes tienen la posibilidad de viajar para acompañar al equipo, la creatividad también juega su partido: desde conexiones inverosímiles y hospedajes compartidos hasta el uso de millas, descuentos y beneficios como los que ofrece Genius, todo vale con tal de estar presentes y alentar al equipo”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.”

En un mismo sentido agregó, “podríamos escribir un libro con anécdotas de argentinos viajando por el mundo para asistir a un partido de fútbol, pero creo que la frase “Argentina no lo entenderías”, es una buena forma de explicarlo todo”, concluyó Jimena.



Fuente: Booking.com

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