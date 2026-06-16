Una opción distinta en el corazón de la Ruta de los 7 Lagos

Lago Hermoso Ski Resort se prepara para una nueva temporada de nieve con importantes incorporaciones y experiencias renovadas para riders, esquiadores y familias. Además, continúan los últimos días de preventa para la temporada 2026. Ubicado a solo 25 minutos de San Martín de los Andes, a 55 minutos de Villa La Angostura y a 50 minutos de Villa Traful, Lago Hermoso, en la provincia de Neuquén continúa ampliando su infraestructura.

16 de Junio de 2026 10:18hs

Por Ricardo Seronero

Lago Hermoso Ski Resort se prepara para una nueva temporada de nieve con importantes incorporaciones y experiencias renovadas para riders, esquiadores y familias. Entre las propuestas más elegidas se destaca el Pack Iniciación de 3 días, que incluye pase de ski, dos horas de clases diarias (seis horas en total) y el equipamiento completo de ski o snowboard, para que los visitantes solo tengan que llegar y disfrutar de la montaña. En la base también se pueden alquilar o adquirir antiparras, guantes y otros accesorios.

Las primeras nevadas ya comenzaron a cubrir la montaña y los pronósticos para las próximas semanas son alentadores. Mientras tanto, el centro de esquí ya puso en funcionamiento sus cañones de nieve de cultivo para garantizar excelentes condiciones de pistas durante toda la temporada.

La apertura está prevista para el 1 de julio, aunque desde el complejo invitan a seguir las novedades en Instagram (@lagohermososki), ya que de concretarse las nevadas anunciadas podrían adelantar el inicio de actividades.

Esta temporada incorporará un nuevo medio de elevación: un teleski Poma que se suma a la aerosilla cuádruple, la Magic Carpet y el teleski MegaStar. La nueva instalación permitirá acceder al imponente Mirador del Lago Hermoso, un punto panorámico con vistas privilegiadas del lago y del entorno natural patagónico.

La ampliación busca optimizar la experiencia en pista y habilitar nuevos sectores para la práctica de ski y snowboard, consolidando una montaña que continúa creciendo desde su inauguración y que ofrece alternativas para todos los niveles.

Entre las principales novedades del invierno se encuentra también la inauguración de una nueva zona de Freestyle Park, diseñada especialmente para snowboarders y esquiadores freestyle. El espacio contará con un medio de elevación exclusivo, una agenda de eventos y competencias durante toda la temporada, y un circuito desarrollado por especialistas con saltos, barandas y cajones adaptados a distintos niveles de experiencia.

A esto se suman los nuevos Snow Camps privados de cuatro días, una propuesta integral y personalizada destinada a riders de snowboard de nivel intermedio y avanzado. La experiencia incluye recorridos por sectores fuera de pista, video corrección técnica, almuerzos y el acceso a rincones de la montaña que aún son conocidos por pocos visitantes.

Como cada temporada, Lago Hermoso contará con la presencia de Reny para los más pequeños, un espacio de Jardín de Nieve especialmente diseñado para la iniciación infantil y una destacada propuesta gastronómica en su resto bar de base, ideal para disfrutar después de una jornada en la nieve.

Con nuevas inversiones, más infraestructura y propuestas pensadas para distintos perfiles de visitantes, Lago Hermoso Ski Resort continúa consolidándose como uno de los destinos de nieve más innovadores y atractivos de la Patagonia argentina. El horario de funcionamiento del cerro será de 10 a 17.

Para más información y reservas: www.lagohermoso.com.ar



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