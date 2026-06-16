San José celebró la 14.ª edición del Festival del Mate de Té

Se realizó una nueva edición del Festival del Mate de Té, una propuesta que año tras año continúa creciendo y consolidándose como una de las celebraciones más representativas de la identidad sanjosesina. Uno de los momentos más esperados de la tarde fue el tradicional Concurso del Mate de Té, del que participaron 15 equipos.

16 de Junio de 2026 10:23hs

Por Ricardo Seronero

El encuentro fue en el Establecimiento Miel Dorada, en el barrio Perucho Verna, un nuevo espacio elegido con el objetivo de seguir fortaleciendo los distintos circuitos turísticos de la ciudad. El predio recibió a vecinos y visitantes que disfrutaron de una jornada a pleno sol, en un ambiente familiar y de encuentro.

Uno de los momentos más esperados de la tarde fue el tradicional Concurso del Mate de Té, del que participaron 15 equipos. Tras la evaluación del jurado integrado por Irma Soldera, Francisco Escobar y Mirta Pérez, se otorgaron las siguientes distinciones:

- Menciones especiales para el mate de Rocío y Vanesa, y el de Graciela y Sabrina.

- Mejor presentación para los hermanos Sebastián y Diamiela.

- Mejor regionalismo para Omar y Susana, de Pasión Folklórica.

- Mejor Mate de Té 2026 para el grupo de amigas integrado por Justina, Karina y Mónica.

La propuesta también contó con espectáculos artísticos que acompañaron la jornada, con la participación del Ballet Pasión Folklórica, Los Monchos Chamameceros y el cierre musical a cargo del Dúo Caminos.

Además, emprendedores locales y regionales formaron parte del festival ofreciendo sus productos y sumándose a una tarde que invitó a compartir tradiciones, sabores y experiencias.

Como actividad complementaria, el Establecimiento Miel Dorada brindó visitas guiadas gratuitas a sus instalaciones, donde los asistentes pudieron conocer el proceso de producción de la miel y el trabajo que se desarrolla en el lugar.

Con catorce ediciones ya realizadas, el Festival del Mate de Té continúa fortaleciendo las tradiciones locales, promoviendo el turismo y generando espacios de encuentro para la comunidad, reafirmando el valor de las costumbres que forman parte de la historia y la identidad de San José, en la provincia de Entre Ríos.



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