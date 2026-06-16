Paro universitario del martes al sábado

La movilización busca impulsar la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar mejoras salariales, explicaron las entidades gremiales convocantes.

16 de Junio de 2026 11:00hs

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y la Conadu Histórica confirmaron un paro que se extenderá desde el martes hasta el sábado, en rechazo al acuerdo firmado entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ambas agrupaciones argumentaron que la movilización busca impulsar la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar mejoras salariales.

Conadu Histórica informó en sus canales oficiales que el paro fue ratificado por mandato del último congreso de la federación, celebrado tras amplias consultas y asambleas de base. AGD-UBA sostuvo que participó en ese congreso y destacó que la federación rechazó la propuesta oficial por 64 votos contra 36, decisión que respalda las medidas previstas para la semana del 16 al 20 de junio.

Los sindicatos plantean que la Ley de Financiamiento exige un ajuste salarial no menor a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, que hoy asciende al 312,1% según sus cálculos. Reclaman además que cualquier recomposición debe compensar la pérdida de poder adquisitivo y garantizar salarios dignos para el personal universitario.

El acuerdo anunciado por el Gobierno establece una recomposición de la masa salarial del 24,33%, que se aplicará en dos tramos: 21,33% sobre los haberes de junio y un 3% adicional en octubre, tomando como referencia los sueldos vigentes en septiembre. Desde el Ejecutivo explicaron que la propuesta considera la inflación hasta mayo de 2026 e incluye una corrección frente a desfasajes acumulados durante 2025.