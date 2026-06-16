La nieve ya llegó a La Hoya y crece la expectativa por la temporada de invierno 2026

Durante las últimas horas, las primeras nevadas de magnitud comenzaron a cubrir las alturas del Centro de Actividades de Montaña La Hoya en Esquel, brindando las primeras postales de la temporada y renovando las expectativas para residentes y turistas de cara al invierno 2026.

16 de Junio de 2026 10:15hs

Por Ricardo Seronero

La nieve transformó el paisaje cordillerano y decoró las montañas de este centro de esquí ubicado a solo 13 kilómetros de Esquel en la provincia de Chubut.

La llegada de estas nevadas confirma las previsiones meteorológicas para la cordillera chubutense y genera un clima de entusiasmo no solo para los amantes del esquí y el snowboard, sino también para quienes desean conocer la nieve por primera vez.

La Hoya: nieve de calidad y propuestas para toda la familia

Reconocido por su calidad de nieve en polvo y por la orientación sur de sus laderas, este centro de esquí ofrece condiciones únicas que permiten conservar la nieve durante gran parte de la temporada, incluso hasta comienzos de octubre.

La Hoya cuenta con 30 pistas, 8 medios de elevación y una propuesta pensada tanto para quienes quieran conocer la nieve por primera vez, realizar un paseo en aerosilla o para esquiadores de todos los niveles. Su perfil familiar, la cercanía con la ciudad y la competitividad de sus tarifas la posicionan como uno de los destinos invernales más atractivos de Argentina.



La venta de pases se realiza de manera totalmente online a través del sitio

www.skilahoya.com

“Invierno de Experiencias”

El destino ofrece mucho más que nieve, destacándose por sus experiencias culturales, los imperdibles naturales como el Parque Nacional Los Alerces, y atractivos históricos como el Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”.

Más info: Subsecretaría de Turismo a través del +542945529616



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