La industria metalúrgica cayó 5,1% interanual en mayo

En los primeros cinco meses del año el sector acumula una contracción del 6% y el uso de la capacidad instalada descendió hasta el 39,8%, el nivel más bajo desde mayo de 2020 y por debajo del umbral del 40% por primera vez desde la cuarentena por coronavirus.

16 de Junio de 2026 13:46hs

La actividad de la industria metalúrgica profundizó su caída: en mayo registró una baja interanual del 5,1% y retrocedió 1,4% respecto de abril. En los primeros cinco meses del año el sector acumula una contracción del 6% y el uso de la capacidad instalada descendió hasta el 39,8%, el nivel más bajo desde mayo de 2020 y por debajo del umbral del 40% por primera vez desde la cuarentena por coronavirus.

El último relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) subraya la magnitud del derrumbe en la utilización de las plantas: la tasa cayó 6,8 puntos porcentuales y se sitúa entre los registros históricos más bajos de la serie. El informe considera que ese grado de ociosidad evidencia un claro carácter recesivo en la actividad industrial.

Por rubros, la mayor parte de las ramas anotaron contracciones. Carrocerías y remolques fue la única que mostró crecimiento reciente, mientras que fundición, maquinaria agrícola y bienes de capital figuran entre las caídas más intensas. El estudio también alerta sobre perspectivas sombrías: siete de cada diez empresas no prevén mejoras en su producción en los próximos tres meses y el empleo del sector acumula una disminución interanual.

El deterioro se observó en las principales provincias productoras. Buenos Aires sufrió la caída más pronunciada, con descensos concentrados en bienes de capital, fundición y otros productos metálicos; Santa Fe retrocedió impulsada por la caída en maquinaria agrícola; Córdoba acusó la baja por la merma en autopartes y maquinaria; Entre Ríos continuó en terreno negativo por bienes de capital, y Mendoza mostró la caída más moderada entre las jurisdicciones analizadas.