El barril de petróleo Brent bajó de los US$ 80 por primera vez desde el inicio de los ataques de EE. UU. e Israel a Irán

Persisten, sin embargo, dudas sobre la implementación del acuerdo provisional, especialmente en lo relativo a la seguridad de la navegación y las condiciones operativas del paso estratégico.

16 de Junio de 2026 12:35hs

El Brent retrocedió por debajo de los US$ 80 por barril por primera vez desde el inicio de los ataques de EE. UU. e Israel a Irán, en una jornada marcada por expectativas de un aumento de la oferta tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz. El indicador perdió hasta 4,3% y, hacia el mediodía, operaba en US$ 79,92, encaminándose a su racha de descensos más prolongada del año.

Operadores e inversores descuentan que la firma —prevista para el viernes en Suiza— habilitará un incremento de la producción en la región y la liberación de millones de barriles almacenados en buques dentro del Golfo Pérsico. Ese escenario tensionó a los mercados petroleros y presionó a la baja las referencias regionales durante los últimos días.

En paralelo, bancos de Wall Street ajustaron a la baja sus pronósticos de precios para los próximos trimestres. Una de las grandes entidades financieras consideró ahora que las exportaciones del Golfo Pérsico recuperarán los niveles previos al conflicto hacia fines de julio, adelantando plazos respecto de su estimación anterior.

La caída borró buena parte de las ganancias acumuladas desde el inicio de la guerra el 28 de febrero y moderó presiones sobre la inflación global, en un contexto en que la Reserva Federal evalúa su política de tasas. Persisten, sin embargo, dudas sobre la implementación del acuerdo provisional, especialmente en lo relativo a la seguridad de la navegación y las condiciones operativas del paso estratégico.