Barrelier se negó a declarar y la carátula fue agravada a 'homicidio triplemente calificado'

Se acusa al barrabrava de femicidio, criminis causae y premeditación contra la menor Agostina Vega. La investigación señala que el acusado engañó a la adolescente, la abusó, la estranguló y luego intentó ocultar el cuerpo.

16 de Junio de 2026 13:07hs

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega (14) en Córdoba, se presentó hoy ante el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales II. El hombre, de 34 años y ex empleado municipal, llegó pasadas las 11 y se negó a declarar; la causa sigue bajo secreto de sumario y la defensa todavía no conoce las pruebas que maneja la fiscalía.

Durante la audiencia, la fiscalía modificó la calificación de la investigación: ahora figura como homicidio triplemente calificado —femicidio, criminis causae y premeditación—, lo que, en caso de condena, conlleva la pena única prevista por el Código Penal, prisión perpetua. El abogado defensor, Jorge Cassini, confirmó que su cliente no brindó declaración ante el fiscal.

Barrelier había sido internado la semana pasada tras detectarse ideación suicida por parte de los equipos médicos y psicológicos del penal; hoy volvió al pabellón del complejo de Bouwer una vez finalizada su presentación en Tribunales. La investigación señala que el acusado engañó a la adolescente, la abusó, la estranguló y luego intentó ocultar el cuerpo.

Además de Barrelier, hay otros detenidos sospechados de encubrimiento agravado: Osvaldo Fassetta, de 47 años, y Soledad Andreani, de 43. Fassetta, vinculado a la misma hinchada que el imputado, vivía en la casa donde habría ocurrido el hecho. Andreani —ex pareja de Barrelier y propietaria del automóvil que, según la pesquisa, se usó para trasladar el cuerpo— también está procesada. En las próximas horas se podrían sumar agravantes a esas imputaciones.