Bariloche ratifica una vez más su liderazgo en el mapa turístico argentino

Durante este fin de semana largo de junio, se posicionó firmemente entre los lugares más visitados del país. Sin duda, la nieve de los últimos días en El Bolsón y Bariloche prepararon el escenario para maravilla de los visitantes.

16 de Junio de 2026 10:10hs

Por Ricardo Seronero

En las puertas del invierno, las escapadas centradas en la naturaleza están entre las preferidas. Esto se traduce en una mayor actividad para el sector gastronómico y comercial de la ciudad, que atrae a los viajeros con su clásica pero renovada receta: postales de montaña, nieve fresca, excelente cocina y propuestas recreativas para todos los gustos.

Dentro de la Patagonia, Rio Negro nuclea la mayor cantidad de productos en la oferta turistica ya que incluye montaña y costa atlantica con fauna marina, una actividad en constante crecimiento. La nieve de los últimos días en El Bolsón y Bariloche prepararon el escenario para maravilla de los visitantes.

Cuenta regresiva en el Cerro Catedral y proyecciones invernales

Este receso de junio funciona como el termómetro ideal para medir lo que vendrá. De hecho, las consultas y el nivel de reservas han registrado un repunte sostenido en estas semanas, motorizado por las ganas de nieve que tienen los turistas.

Preparando las pistas: En el Cerro Catedral ya se activaron los cañones para la fabricación de nieve técnica en puntos estratégicos. Esta acción busca consolidar una buena base y agilizar la puesta a punto de los sectores operativos mientras se aguardan las próximas precipitaciones naturales.

El regreso del turismo internacional

El atractivo de la cordillera no se agota en las fronteras nacionales. El público brasileño vuelve a elegir masivamente la montaña y las compañías aéreas ya tienen todo listo para activar los puentes aéreos directos desde San Pablo: 15 de junio LATAM da el puntapié inicial con el primer vuelo estacional, ofreciendo frecuencias diarias durante casi todo el invierno.

Más adelante se sumarán los vuelos programados por GOL y Aerolíneas Argentinas, garantizando una conectividad fluida entre Brasil y el invierno barilochense.



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