Turismo Nación inició una gira por los pueblos de Argentina que compiten este año para ser los mejores del mundo

El Trapiche, en San Luis, fue la primera localidad visitada. La premiación del certamen, que impulsa ONU Turismo, se espera para diciembre y se llevará a cabo en el país.

13 de Junio de 2026 10:36hs

Por Ricardo Seronero

Un equipo técnico de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación inició una recorrida federal con el objetivo de visitar y dar a conocer los ocho pueblos turísticos argentinos que están en competencia dentro del programa Best Tourism Villages (BTV), de ONU Turismo. La ronda de visitas comenzó hoy con la entrega del diploma correspondiente a la localidad sanluiseña El Trapiche, que este año compite entre los mejores pueblos del mundo.



El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, aseguró: "Este programa permite posicionar a nuestros destinos en una red internacional de excelencia, generando visibilidad global y fortaleciendo el desarrollo turístico con una mirada a largo plazo. Es una iniciativa que pone en valor aquello que hace única a la Argentina profunda: sus pueblos, su cultura y su gente”. “Cada pueblo que participa, demuestra que el turismo puede ser una herramienta concreta para generar empleo, arraigo, inversiones y nuevas oportunidades, especialmente en las localidades más pequeñas del interior del país”, manifestó.



El Trapiche se caracteriza por el entorno serrano que permite disfrutar del senderismo, deportes náuticos, escalada y otras actividades al aire libre. Entre los lugares destacados se encuentran la Reserva Floro Faunística y el embalse La Florida. También se puede conocer el paraje Siete Cajones, a 3 kilómetros de la localidad, donde el río forma siete profundas piletas naturales rodeadas por el paisaje de las sierras. Asimismo, los morteros del río Trapiche forman parte del patrimonio arqueológico prehispánico que testimonia la presencia de los pueblos originarios en la región.

El equipo de la Secretaría nacional estuvo liderado por el director nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni, quien participó de una reunión con el gobernador Claudio Poggi, para dialogar sobre lo que representa el programa BTV para la provincia en materia turística, el crecimiento del turismo en Argentina, las iniciativas lideradas desde Nación, y sobre la búsqueda de inversiones privadas y la necesidad de encarar un trabajo conjunto en este tema

Además, el equipo participó en San Luis capital de un evento de reconocimiento a los cinco pueblos que la provincia había postulado para la evaluación de la Secretaría de cara al certamen internacional. Se trata de San José del Morro, Luján, San Francisco del Monte de Oro y Villa del Carmen, además de El Trapiche que quedó entre los finalistas del concurso.

La agenda también incluyó una visita a La Carolina, el primer pueblo de la provincia reconocido en 2023 por ONU Turismo como uno de los mejores del mundo.

Las candidaturas argentinas al Best Tourism Villages 2026 se formalizaron el 29 de mayo, cuando fueron seleccionados ocho de los cincuenta y seis destinos del país. Cada año, lo que se coteja son los valores que las distintas localidades postuladas transmiten a quienes las visitan, sus vínculos con las comunidades locales, el cuidado del patrimonio y la diversidad de sus propuestas turísticas. En diciembre, se llevará a cabo la ceremonia de premiación, a realizarse en Argentina.

En las actividades realizadas durante la visita, también participaron el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan José Álvarez Pinto; y el intendente de El Trapiche, Ricardo Olivera Aguirre.

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