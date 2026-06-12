Perú: Fujimori aventaja a Sánchez por 1.300 votos

El resultado final dependerá de las resoluciones de los JEE y del JNE sobre las actas observadas. Quedan nueve actas pendientes de incorporación y 1.607 fueron remitidas a los jurados electorales especiales por observaciones.

12 de Junio de 2026 13:12hs

Con el 98,25% de las actas procesadas en la segunda vuelta presidencial de Perú, la diferencia entre los dos candidatos se mantiene en apenas 1.303 votos. Keiko Fujimori suma 9.036.046 votos (50,004%) y Roberto Sánchez acumula 9.034.743 sufragios (49,996%), según el último reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De las 92.766 actas correspondientes a la segunda vuelta, la mayoría figura ya en el conteo oficial; quedan nueve actas pendientes de incorporación y 1.607 fueron remitidas a los jurados electorales especiales (JEE) por observaciones detectadas en las mesas. Ese trámite responde al procedimiento habitual para resolver impugnaciones y validar el escrutinio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que recibió 1.579 actas con objeciones. De ellas, 1.372 ya obtuvieron un pronunciamiento; el resto sigue en revisión administrativa o judicial, según corresponda. En 152 casos se ordenó recuento y en cuatro ya se realizaron las audiencias públicas previstas para ese procedimiento.

El resultado final dependerá de las resoluciones de los JEE y del JNE sobre las actas observadas y de cualquier otra reclamación que pudiera sumarse. Mientras tanto, Fujimori declaró haber recibido los números con serenidad y gratitud, y recordó el compromiso público de su adversario de respetar el veredicto electoral.