Ordenan la detención de un expresidente de la UIA por desvío de fondos

La Justicia determinó que se desviaron 50 millones de pesos mediante tres cheques a fines de 2015, relacionados con la construcción de un camino de 7 kilómetros entre Río Turbio y 28 de noviembre, obra que jamás se ejecutó.

12 de Junio de 2026 12:20hs

El Tribunal Oral que en 2019 dictó condenas por el desvío de fondos del yacimiento ordenó la detención del ex titular de la Unión Industrial Argentina, condenado a cuatro años de prisión, tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firmes las penas. Se otorgó a los condenados un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante el TOF7 y quedar alojados en prisión, aunque la fiscalía había pedido la detención inmediata.

La resolución indica que Lascurain debe presentarse en el sexto piso del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, para “cumplir la pena de prisión que le fuera impuesta”. Una vez cumplido ese trámite, los detenidos serán ingresados en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal; la defensa del empresario, de 79 años, puede solicitar prisión domiciliaria.

La causa por la que fueron condenados se concentró en el desvío de fondos destinados a la construcción de siete kilómetros del denominado “Avenida de los Mineros”, entre Río Turbio y 28 de Noviembre, obra que nunca se ejecutó. La firma adjudicataria era Fainser S.A., propiedad de Lascurain, y el tribunal concluyó que se desviaron 50 millones de pesos mediante el pago de tres cheques entre noviembre y diciembre de 2015 sin justificación jurídica válida.

En el juicio oral de 2019 el tribunal atribuyó participación en el esquema a varios funcionarios y asesores, entre ellos el ex interventor de YCRT y el ex asesor ahora también condenados. Durante el debate, Lascurain admitió haber recibido el anticipo y dijo que se utilizó para contratar personal y preparar la obra; el ex interventor declaró que existió una decisión política que impidió la ejecución del plan.