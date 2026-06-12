Desde el 19 de junio, los discapacitados podrán viajar gratis en colectivos y trenes de jurisdicción nacional usando la SUBE

Los usuarios deberán ingresar a su cuenta, elegir la sección "Beneficios", cargar el número del certificado y luego confirmar la vinculación en una terminal automática, la aplicación SUBE o una validadora de colectivos.

12 de Junio de 2026 10:15hs

A partir del 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos de jurisdicción nacional y en trenes usando la tarjeta SUBE, sin tener que mostrar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al subir. El Gobierno informó que el beneficio se aplicará cuando la tarjeta SUBE esté registrada a nombre del titular del CUD, de modo que apoyar la tarjeta en validadoras o molinetes bastará para acceder al viaje sin costo.

El registro del CUD en la SUBE podrá iniciarse desde el 16 de junio a través del sitio web del sistema. Los usuarios deberán ingresar a su cuenta, elegir la sección "Beneficios", cargar el número del certificado y luego confirmar la vinculación en una terminal automática, la aplicación SUBE o una validadora de colectivos.

La medida busca preservar la privacidad de los beneficiarios y reducir el uso de documentación física, además de evitar fraudes relacionados con la acreditación del pase gratuito. La implementación arrancará en los servicios ferroviarios y en los colectivos de jurisdicción nacional, con la intención de ampliar el mecanismo al resto del país de forma progresiva.

Cuando el CUD incluya la necesidad de un acompañante, el descuento se asignará a la misma tarjeta SUBE empleada por la persona con discapacidad; para cada viaje será necesario registrar ambos pasajes.