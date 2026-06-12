Darío Nieto y las inconsistencias de Adorni: "Es verificable si una billetera hizo las transacciones, pero no quién las hizo"

"Lo que no podés verificar es que le pertenezcan o le hayan pertenecido en 2013. Esas wallets tienen ID, un código alfanumérico. Lo que podría haber hecho Adorni es conseguir esas wallets de gente que tenía esos bitcoins en 2013. En esa época, los que invertían en bitcoins se conocían todos, chateaban por Facebook. Nadie ponía toda la guita en algo como era Bitcoin en 2013. En la entrevista dice 'bitcóin', no 'bitcoin'. Alguien de la comunidad no lo pronunciaría así", enumeró el legislador del PRO y habitué del mundo 'cripto'. "Yo creo que Adorni debería renunciar. Nos toma de boludos", sintetizó.

12 de Junio de 2026 09:45hs

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