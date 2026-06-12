Con el fin de semana largo, llega el frío al área metropolitana

Para el domingo se prevé un centro frío que dejará mañanas gélidas: la mínima rondará los 3 grados y la máxima apenas alcanzará los 10. El resto de la semana, se esperan mínimas de 6 a 8 grados.

12 de Junio de 2026 12:26hs

El fin de semana largo arrancará en el Área Metropolitana de Buenos Aires con un sábado inestable y una posterior masa de aire frío que consolidará jornadas frescas. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el viernes abrió con intensa neblina en la zona porteña y que la máxima llegará a 17 °C, antes de un deterioro paulatino del tiempo.

El sábado seguirá relativamente templado en comparación con lo que vendrá, con máxima estimada en 14 °C y mínima de 10 °C, y probabilidades de lluvia que oscilarán entre 40% y 70% durante la tarde, disminuyendo al anochecer. Esos chubascos serán la antesala del marcado descenso térmico previsto para los días siguientes.

Para el domingo se prevé un centro frío que dejará mañanas gélidas: la mínima rondará los 3 °C y la máxima apenas alcanzará los 10 °C, aunque el cielo permanecerá en su mayor parte despejado. El lunes las condiciones se mantendrán secas y frías, con valores que alternarán entre 4 °C y 14 °C en la Ciudad y registros algo inferiores en el conurbano.

El resto de la semana continuará fresco, con una leve recuperación térmica: las mínimas se ubicarán entre 6 °C y 8 °C y las máximas rondarán los 16 °C, según el pronóstico oficial.