Baby Etchecopar: "O el Gobierno no tiene idea de política, o son socios de Adorni en una trapisonda y no quieren que hable"

"Adorni destruyó el Gobierno. En estos dos meses lo limó al Gobierno más que cuatro años. Ellos son los que están dando la pauta de que hay algo raro, no nosotros. Nosotros comentamos lo que desgraciadamente se ve. A Adorni lo dejás hablar y va preso solo. En muchos aspectos, estoy muy defraudado y me da mucha vergüenza. Cuando hay quilombos, el Presidente se va de viaje y desaparece, aparece cualquiera de vocero", ejemplificó el conductor. , conductor de TV y radio.
12 de Junio de 2026 11:00hs
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