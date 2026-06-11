Río Negro lanza un inédito sorteo mundialista: regalará vacaciones por cada gol que haga la Selección Argentina

Durante el Mundial de la FIFA 2026, la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) lanza una campaña de promoción turística que une la pasión futbolera con los atractivos de la provincia.

11 de Junio de 2026 10:23hs

Por Ricardo Seronero

Bajo el lema "Esta vez ilusionate con las 4 estrellas", la agencia anunció que sorteará paquetes de viaje cuyo número final dependerá exclusivamente del desempeño goleador de la Scaloneta.

La dinámica del concurso es directa: por cada gol que convierta el equipo argentino durante el torneo (excluyendo las definiciones por penales), se sumará automáticamente un premio al sorteo final.

Cada premio consiste en una estadía de 4 días y 3 noches para dos personas, que incluye además diversas experiencias turísticas para descubrir los variados paisajes rionegrinos, divididos en sus cuatro regiones clave: Cordillera, Estepa, Valle y Mar.

Para participar, los interesados no necesitan realizar ninguna compra. El mecanismo se canalizará a través de las redes sociales oficiales, donde los usuarios deberán seguir a la cuenta de Instagram @rionegroturismo, comentar la publicación mencionando a su acompañante ideal y compartir el post en sus historias.



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