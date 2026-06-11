Ricardo Rosica: "La ampliación de la Bombonera va a estar en el presupuesto"

"Después de haber jugado el último partido teníamos 60 días sin volver a La Bombonera y decidimos acelerar por el sueño. Cuando el 23 vuelva la gente, habrá un nuevo espacio en la Platea L: es parte del camino a nuestro sueño. Mañana será un día histórico: se tratará el presupuesto donde está puesto el rumbo de nuestra gestión, donde estará la primera etapa de la ampliación. Encontramos al club con deuda y con pandemia, pero no despedimos un empleado y hoy tenemos un superávit de tres mil millones de pesos", fueron otros conceptos del secretario general de Boca.

11 de Junio de 2026 09:29hs

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