Nicolás Gallardo: "Lo primero que sobresale es (preguntarse) por qué el jefe de Gabinete mintió"

"Un jefe de Gabinete que mintió, o al menos se contradijo. Se han viralizado dos momentos. Su presentación en el Congreso el 29 de abril para terminar diciendo que no ocultaba nada. El 25 de marzo también había dicho que tenía su declaración jurada todo impecable y que tenía todo declarado, y puntualizó sobre la casa de Indio Cua, diciendo que la tenía a su nombre, lo que no era cierto", enumeró el periodista acreditado en Casa Rosada, que en su momento fue tachado de 'mentiroso' por Adorni.

11 de Junio de 2026 11:39hs

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