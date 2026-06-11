María Eugenia Talerico: "La declaración de Adorni es insultante"

"Adorni dice que su abogado le dijo que para armar su patrimonio tenía que haber algo anterior a la función pública, y encontraron bitcoins y dinero al padre muerto en la casa. Es insultante. Hace mucho no le estábamos creyendo; la exposición en el Congreso ya fue un show. Pero ahora me preocupa mucho el Presidente y su hermana. ¿Van a sacarse fotos con Adorni?", inquirió la ex directora de la UIF. "Con esto de Adorni han generado un estigma a este régimen simplificado de Ganancias. Este Gobierno tiene la cabeza puesta en recaudar dinero, por eso subió los montos para penar la evasión fiscal", clamó.

11 de Junio de 2026 09:51hs

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