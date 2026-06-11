Iturem participó activamente junto a Visit Argentina del Workshop realizado en Curitiba

"Durante la jornada mantuvimos reuniones con agencias de viajes, operadores turísticos y estuvimos acompañados de Aerolíneas Argentinas, GOL y Azul, presentando la oferta integral del destino, novedades del sector y oportunidades de comercialización para toda la cadena turística" expresó el presidente del Iturem, Leopoldo Lucas y afirmó "Promocionar el destino es también trabajar para sostener trabajo para nuestra gente".

11 de Junio de 2026 10:40hs

Por Ricardo Seronero

En Curitiba, Brasil, se realizó esta importante acción comercial orientada a consolidar la presencia del destino en uno de los principales mercados emisores de turistas para Iguazú.

"En un contexto desafiante para la actividad, la promoción sostenida y el trabajo articulado entre el sector público y privado resultan fundamentales para atraer visitantes, fortalecer la competitividad del destino y contribuir al sostenimiento del empleo local" sostuvo Lucas

"Cada turista que elige Iguazú genera movimiento en hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías de turismo, comercios, transportes y numerosos servicios. Promocionar el destino es también trabajar para sostener trabajo para nuestra gente" afirmó desde Brasil la máxima autoridad turística de Puerto Iguazú.



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