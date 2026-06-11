En España, Scioli destacó la gestión de Shaikha al frente de ONU Turismo

Fue en la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en España, donde además señaló que una de las herramientas fundamentales en el sector turístico son los microcréditos a los emprendedores, que les permiten alcanzar sus objetivos y tener “la oportunidad de realización personal y profesional”.

11 de Junio de 2026 10:30hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, y presidente del Inprotur, Daniel Scioli, participó de la 126ª Reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, llevada adelante por la secretaria general de ese organismo, Shaikha Alnuwais, en la ciudad de Toledo, España.

Allí Scioli destacó, ante el Consejo Ejecutivo, la gestión de Shaikha al frente de ONU Turismo: “A pocos meses de asumir ya estuvo presente en numerosos países y regiones del mundo, dando testimonio de su compromiso con el turismo a nivel global, los desafíos que enfrentamos y la convicción de que el turismo tiene respuesta a las principales problemáticas como generar empleo, bajar la pobreza y promover la paz y la integración”.

Asimismo, el Secretario señaló que una de las herramientas fundamentales en el sector turístico son los microcréditos a los emprendedores, que les permiten alcanzar sus objetivos y tener “la oportunidad de realización personal y profesional”.

Para finalizar, el funcionario agradeció a la secretaria general “la revitalización del programa Best Tourism Villages, por el significado que tiene para todos los pueblos del mundo que participan”. En este contexto, invitó a los ministros a visitar Argentina para presenciar la ceremonia de premiación, que se realizará en diciembre.

A su vez, la agenda del secretario Scioli también incluyó una reunión con el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, S. E. Abdulla Bin Touq Al Marri, quien adelantó que realizará una visita a la Argentina con una delegación de empresarios e inversores de la cartera a su cargo para la generación de negocios y oportunidades de inversión en nuestro país.



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