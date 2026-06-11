Elecciones para el infarto en Perú: ahora Keiko Fujimori pasó al frente por 651 votos

Se debe a la llegada de los votos desde el extranjero. Con el 98,21% de las actas procesadas, la candidata de Fuerza Popular suma 9.032.651 votos (50,002%) frente a los 9.032.000 (49,998%) de su rival.

11 de Junio de 2026 12:21hs

Keiko Fujimori pasó al frente en el escrutinio de la segunda vuelta presidencial de Perú tras incorporarse al conteo los votos del exterior, que le dieron una ventaja momentánea sobre Roberto Sánchez. Con el 98,21% de las actas procesadas, la candidata de Fuerza Popular suma 9.032.651 votos (50,002%) frente a los 9.032.000 (49,998%) de su rival, una diferencia de apenas 651 sufragios y 0,004%.

La actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que ese giro obedeció al fuerte respaldo obtenido en el extranjero, donde Fujimori alcanzó cerca del 70% de los votos emitidos fuera del país. Esos registros neutralizaron la leve ventaja que Sánchez había mantenido durante buena parte del escrutinio.

Hasta ahora se contabilizaron 91.110 actas de un total de 92.766; 1.635 están en revisión y envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE), y 21 permanecen pendientes. La estrecha paridad entre los postulantes convierte el resultado en matemáticamente reversible mientras continúe el procesamiento de esas actas.

El recuento voto a voto mantiene la definición abierta y al país en expectativa, en un contexto político marcado por la alta rotación presidencial de la última década. La ONPE debe completar el procesamiento y los JEE resolver las actas pendientes antes de que haya una proclamación definitiva.