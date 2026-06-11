El Riesgo País bajó a 450 puntos

Se trata del nivel más bajo desde el 8 de junio de 2018, cuando el índice había quedado en 476 unidades.Se debe a la mejora de la calificación soberana por parte de Standard & Poor’s.

11 de Junio de 2026 12:15hs

La mejora de la calificación soberana por parte de Standard & Poor’s impulsó el Riesgo País hasta un mínimo de ocho años: el indicador de JP Morgan cerró este jueves en 450 puntos. Se trata del nivel más bajo desde el 8 de junio de 2018, cuando el índice había quedado en 476 unidades.

La baja de más de 50 puntos se produjo tras el avance de S&P, que elevó la nota de la deuda externa argentina de "CCC+/C" a "B-/B". Ese movimiento reordenó las expectativas de los inversores y se tradujo en compras de activos locales en dólares en los mercados externos.

En la preapertura de Wall Street, los bonos argentinos en dólares que se negocian fuera del país subieron hasta 4%. Las acciones también operaron en alza; los títulos del sector financiero lideraron el avance, con ganancias que llegaron a 3,4%.

El Riesgo País continúa lejos de los picos registrados tras el inicio de la gestión de Javier Milei, cuando superó las 1.800 unidades en diciembre de 2023. Desde entonces el indicador fue descendiendo —en 2025 se movió entre 600 y 800 puntos— y, tras un repunte en septiembre pasado, retomó la senda a la baja luego de los comicios de medio término; en enero de 2026 perforó por primera vez desde 2018 el umbral de 500 puntos, ubicándose en 494.