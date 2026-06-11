El Gobierno amplió de 150 a 446 los convenios colectivos de trabajo que hay que renegociar

La normativa derogó la ultraactividad para la mayoría de las cláusulas, de modo que sólo las normas que fijan condiciones de trabajo mantienen su vigencia tras el vencimiento del convenio.

11 de Junio de 2026 13:53hs

El Gobierno amplió de 150 a 446 el universo de convenios colectivos vencidos que deberán ser renegociados, según informó hoy la Secretaría de Trabajo.

La normativa derogó la ultraactividad para la mayoría de las cláusulas, de modo que sólo las normas que fijan condiciones de trabajo mantienen su vigencia tras el vencimiento del convenio. En cambio, las disposiciones de carácter obligacional, como las cuotas solidarias y aportes especiales, pierden efecto al cesar el acuerdo.

El decreto que reglamenta la ley habilita además a empleadores y sindicatos a discutir, durante las negociaciones, una amplia gama de cláusulas con el propósito de adaptarlas ahora y para el futuro. Ese planteo amplía el alcance práctico de la revisión y obliga a reabrir mesas de diálogo en numerosos sectores.

En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano indicó que la Secretaría de Trabajo inició el procedimiento previsto en el artículo 137 de la ley, con el objetivo de que las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias correspondientes comiencen las negociaciones colectivas.