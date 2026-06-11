Acuerdo salarial en las paritarias universitarias: 21,3% en junio y otro 3% en octubre

También se acordó actualizar en un 20 por ciento los gastos de funcionamiento, un 50 por ciento los becas y una partida de 50 mil millones para los hospitales universitarios. Pese a esto, las universidades mantienen su reclamo judicial (que ya está en la Corte) para que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento que votó y ratificó el Congreso. Para Emiliano Cagnacci, secretario general del sindicato docente ADUBA, el Gobierno "escuchó el mensaje del Congreso, de la Justicia y de la gente en las calles". Cagnacci consideró "importante" que el Gobierno "busque soluciones para un sector muy retrasado".

11 de Junio de 2026 08:30hs

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