Suman 47 los casos de hantavirus en lo que va de 2026

La mayor parte de los contagios —el 54%— se concentra en la región Centro, con predominio en la provincia de Buenos Aires. No obstante, la tasa de incidencia más elevada se observa en el NOA, especialmente en Salta.

10 de Junio de 2026 10:44hs

A partir del último Boletín Epidemiológico Nacional, los casos de hantavirus reportados en lo que va de 2026 suman 47, y la cifra llega a 107 si se considera toda la temporada 2025-2026. La mayor parte de los contagios —el 54%— se concentra en la región Centro, con predominio en la provincia de Buenos Aires, donde se registraron 44 casos (en toda la temporada). No obstante, la tasa de incidencia más elevada se observa en el NOA, especialmente en Salta. Además se notificaron casos en Río Negro, Chubut y Neuquén.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida por roedores silvestres que eliminan el virus en orina, saliva y excrementos. La vía de contagio más frecuente es la inhalación de partículas contaminadas en ambientes con presencia de roedores, sobre todo en espacios cerrados o poco ventilados. Por eso, las autoridades advierten sobre el riesgo en galpones, depósitos, zonas rurales y entornos suburbanos.

Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos y molestias abdominales, sin afectación inicial de las vías respiratorias superiores. Esa semejanza retrasa a veces la consulta médica, lo que complica el diagnóstico temprano.

En los casos graves la enfermedad puede evolucionar hacia un síndrome cardiopulmonar agudo, con insuficiencia respiratoria y shock cardiogénico. Ante síntomas compatibles y posible exposición a ambientes con roedores, los especialistas recomiendan buscar atención médica inmediata. ¿Querís que lo ajuste al estilo de un despacho breve o prefieres una versión para redes sociales?