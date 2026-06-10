Según Unicef, la pobreza infantil bajó a 42,3%

La mejora fue desigual entre regiones y se observaron brechas según el nivel educativo de los adultos responsables y la situación laboral de los hogares.

10 de Junio de 2026 10:58hs

Tomando como referencia el informe de UNICEF, la pobreza infantil en Argentina descendió durante 2025 hasta afectar al 42,3% de los niños, niñas y adolescentes. Aunque el porcentaje mejora lo registrado en 2024, el organismo advirtió que millones de menores siguen en hogares con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas.

La disminución se relacionó con una desaceleración de la inflación, una recuperación parcial de los ingresos familiares y el efecto de programas de asistencia social. No obstante, la mejora fue desigual entre regiones y se observaron brechas según el nivel educativo de los adultos responsables y la situación laboral de los hogares.

UNICEF subrayó que la falta de ingresos incide en más ámbitos que la alimentación: limita el acceso a la salud, la educación y el esparcimiento, derechos esenciales para el desarrollo infantil. Además, destacó que muchas familias siguen afrontando privaciones en dieta nutritiva, materiales escolares, conectividad y condiciones habitacionales adecuadas.

El organismo consideró la baja como una señal positiva, pero reclamó políticas públicas sostenidas para proteger a la niñez. Señaló la necesidad de consolidar transferencias de ingresos a los hogares más vulnerables y mantener programas vinculados a salud y educación, mientras la evolución futura dependerá del desempeño económico y de la recuperación del empleo formal.