En las últimas horas, se conoció que tanto el jefe de Gabinete como su esposa Bettina habían solicitado ante ARCA unirse al régimen simplificado de Ganancias.

10 de Junio de 2026 13:15hs

Manuel Adorni aclaró que ni él ni su mujer entrarán "a ningún blanqueo”. En las últimas horas, se conoció que tanto el jefe de Gabinete como su esposa, Bettina Julieta Angeletti, habían solicitado ante ARCA unirse al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

En ese sentido, en un comunicado, Adorni habló de ‘desinformación’. Sostuvo que ese pedido apunta a simplificar la presentación de su declaración jurada. Además, dijo que ese régimen es independiente de la Ley de Inocencia Fiscal y las calificó como ‘dos herramientas distintas’.

En este contexto, Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, comparó a la esposa de Adorni con Lázaro Báez.