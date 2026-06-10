La construcción y la producción manufacturera volvieron a caer 2,8% interanual en abril

En la rama industrial, 12 de las 16 divisiones relevadas mostraron bajas interanuales, entre las cuales se destacan las contracciones en maquinaria y equipo, productos textiles y vehículos automotores.

10 de Junio de 2026 10:24hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la actividad de la construcción y la producción manufacturera profundizaron su deterioro en abril, con una caída interanual del 2,8% en ambos sectores. El informe vincula ese resultado con la desaceleración general de la economía y su repercusión sobre los niveles de producción.

En la comparación desestacionalizada, los números también fueron negativos: la construcción retrocedió 4% respecto de marzo y la industria manufacturera cayó 2,1%. En la rama industrial, 12 de las 16 divisiones relevadas mostraron bajas interanuales, entre las cuales se destacan las contracciones en maquinaria y equipo, productos textiles y vehículos automotores.

El ISAC registró una merma de 2,8% frente a abril de 2025, y el IPI manufacturero anotó una caída idéntica en la comparación anual. En el acumulado enero-abril de 2026, la construcción marcó una leve recuperación del 2,1%, mientras que la industria acumuló una baja de 2,4% respecto del mismo período del año anterior.

En materiales para la construcción se observaron desempeños dispares: aumentaron los despachos de productos agrupados como grifería y vidrio para construcción (16,1%), hierro redondo y aceros (15,7%) y pinturas (10%). Por el contrario, varios insumos clave retrocedieron con fuerza: mosaicos graníticos y calcáreos (-18,9%), yeso (-17,5%), cales (-16,4%), asfalto (-15,5%) y cemento portland (-12,7%). En la industria, las mayores caídas se registraron en maquinaria y equipo (-20,2%), maquinaria agropecuaria (-29,7%), productos textiles (-22,2%) y vehículos y autopartes (-10,7%).