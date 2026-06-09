Scioli destacó en Chile la intención de hacer del turismo un factor de integración regional

Lo señaló en un encuentro en el país vecino, con eje en los viajes de egresados y en los mercados lejanos. Además aseguró: “Con María Paz [Lagos], hemos coincidido en que era un buen momento para salir a trabajar juntos en mercados lejanos”. “Son mercados que están emergiendo muy fuerte, en el caso de China, de la India, con un interés creciente”.

9 de Junio de 2026 11:05hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó en Santiago de Chile de un taller, realizado en el marco de Visit Argentina, dedicado al turismo estudiantil, junto a la subsecretaria de Turismo de Chile, María Paz Lagos, al embajador argentino en Chile, Jorge Faurie; y al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera.

Scioli aseguró tener para el encuentro “las mejores expectativas”, en tanto la búsqueda es hacer del turismo “un factor de integración y promover la industria que va camino a ser el mayor empleador mundial”.

Con respecto al turismo estudiantil, el secretario argentino afirmó que “está creciendo; hay aproximadamente 450 mil jóvenes que eligen distintos lugares de la Argentina”. “Ahora queremos poner el esfuerzo en complementarnos”, indicó, en relación con el objetivo de promover los destinos argentinos como opción para los viajes de jóvenes egresados del país vecino.

El funcionario nacional también valoró el buen nivel de conectividad aérea logrado en su país en los últimos años y aseguró: “Con María Paz [Lagos], hemos coincidido en que era un buen momento para salir a trabajar juntos en mercados lejanos”. “Son mercados que están emergiendo muy fuerte, en el caso de China, de la India, con un interés creciente”, agregó. “Contamos con productos únicos que el mundo demanda”, explicó, y fundamentó: “Tenemos que presentarnos al mundo como una región de calidad, de seguridad, de estabilidad, de paz, con atractivos naturales maravillosos”.

Asimismo, se refirió al turismo de invierno en Argentina, al asegurar: “Se viene la temporada de nieve, que nos tiene con mucha expectativa”. En tal sentido, destacó destinos como Bariloche, San Martín de los Andes y Ushuaia, donde se han incorporado mejoras para la práctica del esquí y las actividades invernales.

Por su parte, Lagos manifestó: “Tenemos una tremenda oportunidad para que Chile y Argentina salgan juntos, no como competidores, sino como una gran alianza que se potencia para mostrar la gran oferta que hay en este rincón del mundo”. “Después de la pandemia, la naturaleza se empieza a valorar con mucha más fuerza en nuestros parques, nuestras montañas, nuestros vinos, nuestra nieve. En eso Chile y Argentina tienen mucho en común”, estimó.

En la misma dirección, la funcionaria habló de “avanzar en una lógica de 'dos países, un destino'”, lo que incluye poner sobre la mesa la cuestión del turismo estudiantil.

Ambos funcionarios coincidieron finalmente en que, para estos desarrollos turísticos, la articulación con el sector privado resulta clave.

Más tarde, Scioli mantuvo una reunión con el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna en la que repasaron propuestas conjuntas para fortalecer la integración turística entre ambos países, así como también potenciar la promoción del turismo argentino-chileno en terceros mercados.

También participó de la jornada el director nacional de Gestión y Relaciones Turísticas de Argentina, Bernardo Moreno, quien realizó una exposición dedicada al abordaje del turismo estudiantil de ambos lados de la cordillera. La misma consistió en contribuir con la articulación e intercambio de experiencias, con énfasis en mostrar destinos arraigados en el segmento de egresados de Argentina, como Bariloche y Carlos Paz, así como también otros con potencial identificado, como Mar del Plata, Iguazú y el Norte argentino.

El encuentro se llevó a cabo junto a autoridades de las cámaras de turismo estudiantil de Argentina y empresas del sector de ambos países.



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