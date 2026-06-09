Otra menor desaparecida en Córdoba: buscan a Luciana Aylen Barrios Alarcón, de 15 años

La menor, que vive en Colonia Caroya, no ha sido localizada desde el mediodía del lunes, cuando salió de la escuela.

9 de Junio de 2026 11:39hs

En Colonia Caroya, Córdoba, exigen intensificar la búsqueda de Luciana Aylen Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que no fue localizada desde el mediodía del lunes, cuando salió de la escuela. Ante la ausencia de noticias, el Ministerio de Seguridad activó este martes la Alerta Sofía y la Fiscalía de Instrucción de Jesús María pidió públicamente la colaboración de la comunidad. La familia no consigue contacto con la joven ni precisa su paradero.

Según la descripción oficial, Luciana mide alrededor de 1,60 metro, es de contextura delgada, tez trigueña y cabello negro. Al salir de su domicilio llevaba jean azul, un buzo azul marino, zapatillas blanco y verde, y una mochila negra. Testigos la ubicaron por última vez en la zona del Colegio Bonoris, donde cerca de las 12 se perdió la señal de su teléfono.

La investigación se concentra en reconstruir los movimientos de la adolescente tras su salida del colegio y en verificar testimonios que la ubicaron en una parada de colectivo. Para acelerar las tareas de búsqueda se desplegó un operativo que incluye un helicóptero, 25 vehículos y 90 efectivos que rastrillan distintos sectores de la localidad.

Quienes tengan información sobre Luciana pueden comunicarse con la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, o bien informar al 911 y en cualquier dependencia policial o judicial de Córdoba; la pesquisa requiere datos que permitan dar con su paradero.

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