Misiones promocionará su oferta turística en la Feria Das Cataratas de Brasil

La provincia participará del importante encuentro en sintonía con su propósito de fortalecer su posicionamiento internacional y generar nuevas oportunidades de comercialización para los destinos misioneros.

9 de Junio de 2026 11:10hs

Por Ricardo Seronero

Del 10 al 12 de junio, Misiones será parte de una nueva edición de la Feria Das Cataratas, que se realizará en Foz do Iguazú, Brasil, uno de los principales eventos de turismo y negocios de América Latina.

La provincia estará representada por el Ministerio de Turismo junto a municipios organizados por las regiones Norte, Sur, Centro y Alto Uruguay, en una acción conjunta orientada a fortalecer la promoción del destino y ampliar las oportunidades de comercialización en mercados estratégicos.

La presencia misionera cobra especial relevancia por la cercanía de las vacaciones de invierno y el flujo de visitantes brasileños que eligen la provincia en sus planes de descanso y recreación.

En este marco, se presentarán experiencias vinculadas al turismo de naturaleza, aventura, cultura, gastronomía y actividades al aire libre, mostrando la diversidad de propuestas que ofrece la tierra colorada más allá de sus atractivos tradicionales.

Además, Misiones contará con degustaciones gastronómicas con identidad local, una herramienta cada vez más valorada para transmitir la esencia de los destinos a través de sus sabores y productos regionales.

La Feria Das Cataratas reúne anualmente a profesionales, empresarios, organismos públicos, operadores turísticos, agencias de viajes, medios especializados y referentes del sector de distintos países, consolidándose como una plataforma estratégica para la generación de negocios, el intercambio de conocimientos y la construcción de alianzas comerciales.

En este contexto, participar responde a una política sostenida de promoción y posicionamiento internacional de la provincia.



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