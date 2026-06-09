Juicio por la muerte de Maradona: Dalma apuntó contra los consejos de Luque

La hija del Diez afirmó que la familia fue inducida a creer que se dispondría de una internación domiciliaria seria, lo que finalmente no se concretó. Relató que desde hacía cerca de un año advertían un deterioro en la salud de su padre.

9 de Junio de 2026 13:10hs

Dalma Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, declaró este martes en el segundo juicio por la muerte del exfutbolista y sostuvo que su padre “era un paciente cardíaco”. En la audiencia, celebrada en los tribunales de San Isidro, afirmó que la familia fue inducida a creer que se dispondría de una internación domiciliaria seria, lo que finalmente no se concretó.

La testigo, que llegó acompañada por su esposo y fue la principal oradora de la jornada 17, relató que desde hacía cerca de un año ella y su hermana Gianinna advertían un deterioro en la salud de su padre: lo veían más lento y con dificultades del habla. Contó que tras verlo en el cumpleaños número 60, el 30 de octubre de 2020, el equipo médico decidió evaluar su estado y que desde enero de ese año había quedado con un tratamiento cardíaco crónico.

Dalma identificó al equipo tratante —entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz— y dijo que desde la externación de la Clínica Olivos se había pactado una internación domiciliaria con equipamiento y personal. Según su testimonio, las condiciones prometidas —ambulancia, enfermeros y acompañantes terapéuticos— no estuvieron garantizadas y se produjo desorganización en el seguimiento en la casa de Benavídez.

En la audiencia, la fiscalía presentó, entre otras pruebas, un chat de Cosachov con la familia que aludía a una descompensación ocurrida el 13 de noviembre tras una comida. Dalma recordó además una reunión con autoridades de Swiss Medical el 9 de noviembre, dos días antes de la externación, en la que, dijo, se transmitió la idea de que la internación domiciliaria era la única opción viable.