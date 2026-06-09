El Gobierno derogó 58 normas de comercio, incluida la obligación de que colegios privados informen aranceles con anticipación

Entre las normas abolidas en el Boletín Oficial se cuentan disposiciones de los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados.

9 de Junio de 2026 11:51hs

El Gobierno derogó 58 normas relacionadas con el comercio interior, entre ellas disposiciones de los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, y la obligación de que colegios privados informen sus aranceles con antelación. La medida se formalizó en la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial, en el marco del plan de modernización y simplificación administrativa del Ejecutivo.

Desde la órbita oficial se justificó la decisión en la necesidad de despejar el marco legal y eliminar ambigüedades que, según el gobierno, generan incertidumbre jurídica y distorsiones en el mercado. En los considerandos se evalúa que varias de las normas suprimidas habían perdido vigencia, carecían de objeto o duplicaban mecanismos existentes.

Entre las normas eliminadas figuran 30 vinculadas a Ahora 12 y Cuota Simple, además de una disposición conectada con Precios Cuidados. El Ejecutivo sostuvo que los programas de fomento al consumo no fueron renovados y que la normalización del mercado crediticio busca restablecer señales de precio y evitar asignaciones de capital distorsionadas.

También se dejaron sin efecto cuatro normas que obligaban a colegios privados a notificar aumentos de aranceles con antelación y una regulación que duplicaba canales de atención para adolescentes consumidores. Según el Gobierno, esas exigencias limitaban la capacidad de adaptación de las instituciones a las variaciones de costos y que la eliminación de superposiciones concentrará reclamos en canales especializados.