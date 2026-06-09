Brindisi: "Le echaría más el ojo a lesiones musculares, como las de Montiel o Molina, que a la de (Dibu) Martínez"

"Me da alegría que juegan la gran mayoría (ante Islandia). Queda una semana. Yo soy muy optimista", afirmó el entrenador y ex crack de la Albiceleste. Sobre los riesgos de los amistosos antes de un Mundial, recordó que "A mí en el último amistoso que quedaba (antes del Mundial 74), faltaban siete días, se me tiró uno en plancha y me fui al lado de los defensores, no salí nunca más de ahí. En ese partido, Avallay se rompió un menisco y no pudo jugar el Mundial".

9 de Junio de 2026 11:17hs

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