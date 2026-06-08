"Ya en los 90, los recitales de los Redondos suplían esa necesidad de construir lazos comunitarios distintos"

"En las misas ricoteras, por fuera de las estructuras formales, había una expresión representativa con sus rituales, con sus prácticas, sus códigos, sus lazos de solidaridad. Ya en los 90, los recitales de los Redondos venían a suplir esa necesidad de construir lazos comunitarios con una idea distinta al individualismo que predominaba a nivel político y económico. El Indio pudo tener esa sensibilidad e interpretar las demandas, los deseos, las esperanzas, la rebeldía, las frustraciones de diferentes clases sociales y franjas etarias", reflexionó Germán Herrera, sociólogo

8 de Junio de 2026 09:35hs

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