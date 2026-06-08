Murió María Rosa Fugazot, a los 83 años

Comediante emblemática en ciclos televisivos como 'Operación Ja Ja' y 'La peluquería de Don Mateo', colaboró en producciones vinculadas a los hermanos Sofovich y también trabajó con figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez.

8 de Junio de 2026 09:55hs

Falleció a los 83 años la actriz María Rosa Fugazot. Desarrolló una trayectoria profesional de más de seis décadas en teatro, cine y televisión.

Era hija del cantante y actor Roberto Fugazot y de la actriz María Esther Gamas. Comenzó a trabajar en escenario en su juventud y desarrolló actividad en comedia, revista y teatro de texto.

Participó en ciclos televisivos como "Operación Ja-Já" y "La peluquería de Don Mateo" y colaboró en producciones vinculadas a los hermanos Sofovich. También trabajó con figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez.

Mantuvo actividad teatral hasta fechas recientes, formando parte del elenco de "Viejas Chorras" en el Teatro Picadilly. En junio de 2025 sufrió la muerte de su hijo; continuó trabajando y recibió reconocimientos del ámbito artístico.