Las ventas minoristas cayeron 1,2% en la estimación interanual de mayo

En la comparación mensual hubo una recuperación de 1,2% y el acumulado de los primeros cinco meses del año acumula una caída de 3,1% frente a igual período del año pasado.

8 de Junio de 2026 11:07hs

Las ventas minoristas de comercios pyme cayeron 1,2% en mayo respecto del mismo mes de 2025, a valores constantes, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación mensual hubo una recuperación de 1,2% y el acumulado de los primeros cinco meses del año acumula una caída de 3,1% frente a igual período del año pasado. La encuesta incluyó 1.156 comercios de todo el país, consultados entre el 1 y el 4 de junio.

El desempeño sectorial fue heterogéneo. Farmacias lideraron el crecimiento interanual con un avance de 8,2% y un alza mensual de 4,4%; el informe atribuye parte del aumento al carácter de primera necesidad de los medicamentos y al efecto estacional del invierno. Perfumerías registraron un incremento interanual de 2,3%, impulsado por promociones como el Hot Sale y compras anticipadas por el Día del Padre; sin embargo, cayeron 4,4% respecto de abril y acumulan una baja de 5,6% en el año.

Alimentos y bebidas permanecieron prácticamente estables en la comparación interanual (0,2%) y subieron 0,6% frente a abril, aunque acumulan una pérdida de 3,7% en lo que va del año; el informe señala un desplazamiento hacia segundas marcas, reducción de unidades por compra y mayores promociones. Ferretería y materiales de construcción se mantuvo igual anualmente, subió 1,3% en la comparación mensual y apenas avanza 0,5% en el acumulado anual, reflejando la parálisis de la obra pública y privada y la demanda limitada a reparaciones.

Los rubros más afectados fueron bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, que cayeron 8,9% interanual y acumulan una pérdida de 12,3% en el año, y textil e indumentaria, con una baja anual de 5,2% y una caída acumulada de 5,5%. Calzado y marroquinería mostró una leve retracción interanual de 0,2% pero creció 3,1% respecto a abril y acumula una baja de 0,9% en el año. La demanda por bienes postergables, la competencia de importados y el comercio informal aparecen como factores comunes que presionan las ventas y motivan liquidaciones y un mayor desplazamiento hacia canales digitales.